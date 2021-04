17:39 | 14.04.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 15. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/21

10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online)

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

12:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 DEU: Centogene, Jahreszahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup, Q1-Zahlen

14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung

14:30 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)

18:00 FRA: L’ Oréal, Q1-Umsatz

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: VAT Group, Q1 Trading Update

DEU: Curevac, Jahreszahlen (Call 16.00 h)

ITA: UniCredit, Hauptversammlung sowie ao HV

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

USA: BlackRock, Q1-Zahlen

USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 01/21 und Trend März 2021

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 02/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (endgültig)

10:00 DEU: RWI Essen, Online-Pressekonferenz der Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2021 der Institute ifo, IfW Kiel, IWH, RWI, DIW

13:00 TUR: Zentralbanksitzung unter neuem Vorsitzenden Sahap Kavcioglu

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Empire State Index 04/21

14:30 USA: Philly Fed Index 04/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/21

15:15 USA: Industrieproduktion 03/21

16:00 USA: Lagerbeestände 02/21

16:00 USA: NAHB-Index 04721 SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar H. Wieler Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zum Berliner Mietendeckel 09:30 DEU: BDI-Online-Diskussion über Kohlenstoffkreisläufe – Anforderungen der deutschen Industrie an die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Haftung einer Tochtergesellschaft für Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, Luxemburg 09:30 DEU: Online-Rede von Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei der Jahrestagung zum 10-jährigen Jubiläum des Deutschen Klima-Konsortiums 10:00 DEU: Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) und Deutsche Bahn: Online Pk “Gemeinsamer Aktionsplan zur Zusammenarbeit von DB und Luftverkehr” 11:00 DEU: Forschungsministerin Anja Karliczek Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Medikamentenforschung gegen Covid-19 und mit Bekanntgabe der Förderempfehlungen im Rahmen des neuen Arzneimittelprogramms des Bundesforschungsministeriums 11:30 DEU: Pk zu Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2020 mit Innenminister Horst Seehofer, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (IMK-Vorsitz) und dem BKA-Präsidenten Holger Münch 12:00 DNK: Online-Pk der WHO Europa in Kopenhagen 12:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge ist unter anderem der frühere Geheimdienstbeauftragte der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche geladen, der für Wirecard als Lobbyist tätig war. 13:00 DEU: Pk zu Gutachten zu den aktuellen Daten über die Treibhausgas-Emissionen Deutschlands, gemäß Paragraph 12 Klimaschutzgesetz 18:00 DEU: Digitale Premiere des neuen Elektro-Luxusliners EQS von Daimler 20:30 BEL/GBR: EU und Großbritannien beraten Umsetzung der Brexit-Regeln für Nordirland

