6:05 | 15.02.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Februar:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

22:25 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 02/21

00:50 JPN: BIP Q4/20 (vorläufig)

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 12/20

05:30 JPN: Industrieproduktion 12/20 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 01/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 12/20

11:00 EUR: Industrieproduktion 12/20

11:00 GRI: Verbraucherpreise 01/21

14:00 POL: Handelsbilanz 12/20

17:00 RUS: Industrieproduktion 01/21 SONSTIGE TERMINE

15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe (Videokonferenz)

Themen sind unter anderem die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone und die internationale Rolle des Euro.

14:40 Online-Statement Bundesfinanzminister Olaf Scholz

+ Im Anschluss Pressekonferenz mit Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni 15:30 DEU: Podiumsdiskussion (Online) mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und seinem britischen Kollegen Kwasi Kwarteng HINWEIS

USA/HKG/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi