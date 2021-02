6:05 | 16.02.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Februar:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahres-Pk, Münster

11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Jahres-Pk, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen

USA: American International Group (AIG), Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/20

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 12/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/20

09:00 HUN: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:30 NLD: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21

11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Empire State Index 02/21

17:00 RUS: Erzeugerpreise 01/21 SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: “Wirtschaftsgipfel” von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und mehr als 40 Wirtschaftsverbänden. Themen sind die aktuelle Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise, die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, mögliche Öffnungsperspektiven und die Wirtschaftshilfen. 10:00 DEU: Online-Fachtagung “Wasserstoff – mit deutschen Häfen in die emissionsfreie Zukunft”, Hamburg 10:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi