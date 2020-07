6:05 | 16.07.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Zalando, Q2 Trading Update (Call 7.15 h)

07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q2 Production Report

08:00 GBR: Easyjet, Q3 Trading Update

08:00 FRA: PSA, Absatzzahlen 1. Halbjahr 2020

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Kion, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung (online)

12:30 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:15 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Telenor, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/20

04:00 CHN: BIP Q2/20

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/20

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:00 EUR: Acea Pkw-Neuzulassungen 06/20

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig)

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/20

10:00 DEU: Allianz, Pressegespräch (online) zu Konjunkturausblick 2020/2021 mit Chefvolkswirt Ludovic Subran

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/20

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk 14.30 h

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/20

14:30 USA: Philly Fed Index 07/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 07/20

16:00 USA: Lagerbestände 05/20

17:00 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klage des Datenaktivisten Schrems gegen Facebook 09:30 LUX: EuGH-Urteile zu Geldstrafen gegen gegen Irland und Rumänien, die die EU-Kommission beim EuGH beantragt hat 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Glyphosat 09:30 EUR: Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Gesundheitsministern aus Portugal und Slowenien, Marta Temido und Tomaz Gantar

Themen: sichere Arzneimittelversorgung in der EU, Ausblick auf Schaffung eines europäischen Gesundheitsdatenraumes

+ 1245 gemeinsame Statements 10:30 DEU: Pk Allianz pro Schiene zu Pro-Kopf-Investitionen im europa?ischen Schienenverkehr 11:00 DEU: Digitale Pk – OECD-FAO-Landwirtschaftsausblick 2020-2029 DEU: Vorstellung des Programms der deutschen EU-Ratspräsidentschaft durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

+ 0900 im Ausschuss für Industrie, Telekommunikation, Forschung und Energie

+ 1345 im Ausschuss für Regionalpolitik USA: US-Präsident Trump hält eine Rede zum Thema “Rolling Back Regulations to Help All Americans”

