6:05 | 16.09.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. September: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:15 SPA: Inditex, Halbjahresergebnis

10:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag

14:00 DEU: HeidelbergCement Kapitalmarkttag

DEU: Voltabox, Hauptversammlung

DEU: Deutsche Bahn AG, Aufsichtsratssitzung TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 08/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 08/20

11:00 EUR: Handelsbilanz 07/20

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 08/20

16:00 USA: NAHB-Index 09/20

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Rede zur Lage der Union von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Plenarsitzung des Europäischen Parlaments

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi