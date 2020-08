6:05 | 18.08.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

07:00 CHE: PSP, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen Flughafen 33. Kalenderwoche

07:30 DEU: Tele Columbus, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Zooplus, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Helma Eigenheimbau, Halbjahreszahlen (detailliert)

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen (Call am 19.8.2020) TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen) Q2/20

08:00 DEU: Baugenehmigungen 06/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR

14:30 USA: Wohungsbaubeginne- und genehmigungen 07/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase °

