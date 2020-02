6:05 | 18.02.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Februar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 18. Februar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

06:30 CHE: Straumann, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.30 h)

07:00 DEU: Heidelbergcement, Jahreszahlen (endgültig)

07:30 DEU: Patrizia Immobilien, Jahreszahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost-Werke, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen (Call 9.00 Uhr)

09:30 DEU: Deutsche Börse, Bilanz-Pk, Frankfurt (14.00 Analystencall)

10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung, München

11:00 DEU: Daimler Truck AG – Bilanz-Pk, Stuttgart

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 DEU: Varta klagt gegen Samsung u.a. wegen Patentverletzung – in Kopfhörern sollen Knopfzellen verbaut sein, auf die Varta Patent hat, Braunschweig

23:30 CDN: Nutrien, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SDax-Indexänderung: Rein: LPKF / Raus: TLG Immobilien

CHE: Roche – Virtual Early Drug Development gRED Event 2020

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ESP: ACS, Jahreszahlen

GBR: InterContinental Hotels, Jahreszahlen

USA: Medtronic, Q3-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/20

10:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/20

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/20

14:30 USA: Empire State Index 02/20

16:00 USA: NAHB-Index 02/20 SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel 10:30 DEU: Russland-Konferenz des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zu deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und russischem Amtskollegen Maxim Reschetnikow

+ 1345 Pk u.a. mit Reschetnikow 11:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband CarSharing e.V., Berlin° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi