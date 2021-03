17:36 | 18.03.2021

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h)

08:00 DEU: Secunet Security Network, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard

10:00 DEU: Porsche AG, Online-Bilanz-Pk

10:00 DEU: R+V Versicherung, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Online-Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Siemens Energy, Hydrogen Day

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: Baader Bank, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Artnet, Jahreszahlen

DEU: AlzChem Group, Jahreszahlen Deutsche Börse: Großer Verfallstag an der Börse TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/21

JPN: BoJ Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Löhne Q4/21 (endgültig)

09:00 AUT: Verbraucherpreise 02/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:30 RUS: Zentralbank Zinsentscheid

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 02/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 02/21 EUR: S&P Ratingergebnis Spanien, Belgien

EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland, Polen

EUR: Moody’s Ratingergebnis EU, Portugal SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie: Bund-Länder-Runde zu Impfungen

08:00 Statements Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor ihrem Gespräch

+ Tagung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern

15:00 Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten in einer Telefonkonferenz das weitere Vorgehen bei den Impfungen 10:00 DEU: Kanzlerin Merkel und der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal eröffnen ein digitales Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum

08:50 Bundesratspräsident Reiner Haseloff empfängt Schmygal im Bundesrat 10:00 DEU: Online: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Netz, DB Station & Service, Bahnbau Gruppe u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz DEU: Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik an die Wissenschaftler und Unternehmer Özlem Türeci und Ugur Sahin

11:30 Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel 13:15 EUR/TUR: Videokonferenz zwischen EU-Kommissionschefin von der Leyen, EU-Ratschef Michel und dem türkischen Präsidenten Erdogan

