6:05 | 02.06.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 2. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 22. Kalenderwoche

07:50 DEU: Isra Vision, Halbjahreszahlen (Call 10.30 h) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Pkw-Absatz 05/20 TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/20

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/20

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 05/20

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

EUR: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit 18:00 DEU: Bitkom – Politischer Abend mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) (online)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi