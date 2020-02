6:05 | 20.02.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Februar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 20. Februar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 hh Pk)

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Jahreszahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Jahreszahlen

07:00 FRA: Accor, Jahreszahlen

07:00 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:15 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

07:30 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (12.00 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: Hays, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

10:00 DEU: FMC Bilanz-Pk zu Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung, München

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk, Frankfurt

11:00 DEU: Jahres-Pk des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, Berlin

13:30 USA: Southern Co, Q4-Zahlen

17:45 FRA: Valeo, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

GBR: Shell, LNG Outlook und Investorentreffen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 01/20

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/20 (endgültig)

08:00 CHE: Handelsbilanz 01/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig)

10:00 ESP: Handelsbilanz 12/19

10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 01/20

13:00 EUR: EZB Geschäftsbericht 2019

13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 23.1.10

14:30 USA: Philly Fed Index 02/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 01/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/20 (vorab)

17:00 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Haften Händler auf Amazon für den Inhalt von Kundenbewertungen?, Karlsruhe 14:00 EUR: EU-Sondergipfel zum europäischen Haushaltsrahmen bis 2027, Brüssel 18:00 DEU: Premiere des neuen VW Caddy u.a. mit dem Chef der Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter, Thomas Sedran, und Designchef Albert Kirzinger, Düsseldorf° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi