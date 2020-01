6:05 | 20.01.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Januar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

22:30 AST: BHP Group, Halbjahres-Produktionsbericht TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Industrieproduktion 11/19 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/19

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 01/20

CHE: Vor dem Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (21.-24. Januar), Davos

+ 14.00 IWF-Ausblick mit Präsdentin Georgiewa und Chefvolkswirtin Gopinath

+ 17.30 Willkommensbotschaft von WEF-Gründer Klaus Schwab

+ 18.15 Eröffnungskonzert

21:00 CHE: Weltarbeitsorganisation (ILO) mit Ausblick auf Beschäftigung 2020 SONSTIGE TERMINE

DEU: 17. Internationale Fachkongress für erneuerbare Mobilität “Kraftstoffe der Zukunft”, Berlin FRA: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versammelt internationale Unternehmenschefs im Schloss von Versailles. Dritte Auflage der Veranstaltung “Choose France”. 16:00 DEU: Beginn “Handelsblatt”-Energie-Gipfel 2020, Berlin HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen