17:35 | 19.03.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. März ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding AG, Eckdaten 2019

07:20 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert) + 10.00 Bilanz-Pk

08:00 DEU: Deutsche Bank, Geschäftsbericht

09:00 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen

10:00 DEU: VW-Tochter Porsche AG, Bilanz-Pk TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

DEU: Continental, Geschäftsbericht

DEU: DWS, Geschäftsbericht

DEU: Dürr AG, Geschäftsbericht

DEU: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Sitzung des Aufsichtsrats TERMINE KONJUNKTUR

00:00 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 02/20

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 01/20

11:30 DEU: Regierungs-Pk

11:30 RUS: Notenbank-Entsheidung

15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 02/20 EUR: S&P Ratingergebnis zu Belgien, Kroatien und Spanien

EUR: Moody’s zu EU und Spanien

EUR: Fitch zu Dänemark

FIN: EZB-Ratsmitglied Oliver Rehn spricht zu Auswirkungen der Corona-Krise SONSTIGE TERMINE

DEU: Großer Verfallstag «Hexensabbat» an der Börse, Frankfurt/M. JPN: Börsenfeiertag

