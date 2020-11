6:05 | 20.11.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 20. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: “Frankfurt European Banking Congress” (online) mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde CHE: Swiss Re, Investor Day 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 11/20

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/20

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (vorläufig)

06:30 NLD: Konsumausgaben 09/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/20

10:00 POL: Industrieproduktion 10/20

10:00 POL: Erzeugerpreise 10/20

10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/20 (vorläufig)

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/20 (vorab) EUR: Fitch Ratingergebnis Portugal

EUR: Moody’s Ratingergebnis Lettland, Ukraine SONSTIGE TERMINE

09:00 EUR: Videokonferenz der für Raumfahrt zuständigen EU-Minister 10:00 DEU: Deutsche Bank Telefonkonferenz zur Vorstellung der Studie: “Robuste Deutsche? Wie die Bundesbürger die Corona-Krise meistern” mit Stefan Schneider, Chefvolkswirt Deutschland der Deutschen Bank, und Thomas Hoerter, Leiter Konzernmarktforschung 10:00 EUR: Videokonferenz der EU-Verteidigungsminister 10:00 DEU: Online-Pk Paritätischer Gesamtverband zu Paritätischen Armutsbericht 2020 mit Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands MYS: Virtuelles Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec, unter anderen mit USA, China, Russland und Japan

