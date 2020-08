17:35 | 20.08.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online USA: Deere & Co, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Hafen Hamburg Online-Pk zum Seegüterumschlag im ersten Halbjahr 2020 TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 08/20 (vorläufig)

01:30 JPN: Verbraucherpreise 07/20

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (vorläufig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/20 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 07/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/20 (vorab) EUR: Moody’s Ratingergebnis Frankreich, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Türkei, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland, Lettland SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: FDP Pk zu Ergebnissen eines digitalen Jobgipfels 11:30 DEU: Gemeinsame Pk Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach Treffen mit Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien EUR/GBR: Abschluss der Verhandlungsrunde über ein Anschlussabkommen nach der Brexit-Übergangsphase

11:00 Pk EU-Chefunterhändler Michel Barnier 15:00 USA: Anhörung von Louis DeJoy – CEO von United States Postal Service – im US-Senat °

