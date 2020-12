6:05 | 21.12.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. Dezember:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Änderungen in folgenden Indizes:

MDax: Rein: Siemens Energy, Raus: Grenke

SDax: Rein: Westwing, Home24, Grenke, Verbio, ElringKlinger, Flatex, Hensoldt, Raus: Tele Columbus, Leoni, Dr. Hönle, Washtec, DMG Mori, Secunet, Wüstenrot & Württembergische

S&P 500 Rein: Tesla

FTSE 100 Rein: Pershing Square, Raus: Homeservice TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

06:30 NLD: Konsumausgaben 10/20

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q3/20

14:30 USA: CFNA-Index 11/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

EUR: Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet über Empfehlung für Corona-Impfstoff 10:00 DEU: Online-Jahrespressegespräch des Netzwerks Europäischer Eisenbahnen (NEE) zu “Verkehrspolitische Perspektiven 2021”

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi