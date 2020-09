6:05 | 21.09.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 21. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. September: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutsche Post und Verdi setzen ihre Tarifverhandlungen fort TERMINE KONJUNKTUR

09:00 CHE: SNB Volkswirtschaftliche Daten 09/20

12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 09/20

14:30 USA: Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August EUR: Informelle Gespräche der EU-Handelsminister, Berlin SONSTIGE TERMINE

DEU: Dialogwoche des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi) EUR: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel EUR: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister – 1. Tag, Brüssel GBR: Fortsetzung: Online-Konferenz der britischen Labour-Partei, London HINWEIS:

JPN: Feiertag, kein Börsenhandel

