6:05 | 22.04.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 22. April 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Südzucker, Q4-Umsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Investitionsbank Berlin, Jahres-Pk (Online)

12:50 USA: AT&T, Q1-Zahlen

13:00 DEU: Vorstandssitzung Bundesverband deutscher Banken (BdB) mit Wahl des neuen Präsidenten

22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

DEU: Encavis, Online Capital Markets Day

FRA: Accor, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Investor, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: NASDAQ, Q1-Zahlen

USA: Xilinx, Q4-Zahlen

USA: Biogen, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/20

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/20

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/20

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/20

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2019

13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 02/20

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

DEU: Urteilsverkündung im Prozess Remondis gegen Bundeskartellamt nach untersagter Übernahme des Grünen Punktes EUR: Fortsetzung: EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit. Es ist die erste von drei einwöchigen Verhandlungsrunden per Videokonferenz im April, Mai und Juni. EUR: Internationale Entwicklung in der Corona-Krise

+ 10.00 h Einen Tag vor dem EU-Videogipfel beraten die EU-Europaminister

+ 15.00 h Videoschalte der EU-Außenminister

