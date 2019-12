6:05 | 23.12.2019

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Dezember 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Dezember: ^

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: All Industry Activity Index 10/19

09:00 ESP: Erzeugerpreise 11/19

09:00 AUT: Industrieproduktion 10/19

14:30 USA: CFNA-Index 11/19

16:00 USA: Neubauverkäufe 11/19 SONSTIGE TERMINE:

DEU: Index-Änderungen werden wirksam

MDax rein: Teamviewer, Varta

MDax raus: 1&1, Fielmann

SDax rein: Comdirect, 1&1, Fielmann

SDax raus: Baywa, Steinhoff, Varta

TecDax rein: Teamviewer, Varta

TecDax raus: Drägerwerk, Isra (beide bleiben im SDax)

