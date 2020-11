17:37 | 20.11.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 23. November 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. November:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Wintershall, Q3-Zahlen

10:00 DEU: LBBW Research, Pressegespräch “Kapitalmarktausblick” mit Chefvolkswirt Burkert

14:00 CHE: IATA Global Media Day (online)

USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: CFNA-Index 10/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/20 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Online-Pk zu außenpolitischen Einstellungen der Deutschen, wie etwa zum transatlantischen Verhältnis oder der Rolle Chinas. Vorgestellt werden Ergebnisse einer Studie durch die Körber-Stiftung per Zoom-Videokonferenz. DEU: Digital Transformation Week des Digitalverbands Bitkom “#transformweek20”

u.a. zur Digitalisierung in den Bereichen Gesundheitswesen, Mobilitätsbranche, Energiesektor, der Landwirtschaft und des Handels. Eröffnung durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Weitere Teilnehmer: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi