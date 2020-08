17:49 | 21.08.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 24. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 24. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

AUT: CA Immo, Q2-Zahlen

DEU: Akasol, Q2-Zahlen DEU: Deutsche Börse, Index-Anpassungen werden umgesetzt

DAX rein: Delivery Hero / raus: Wirecard

MDax rein: Aixtron / raus: Delivery Hero

TecDax rein: LPKF Laser / raus: Wirecard

SDax rein: Hornbach-Baumarkt / raus: Aixtron TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: CFNA-Index 07/20 SONSTIGE TERMINE

11:30 DEU: Bundesfinanzministerium, Bundesumweltministerium und Deutsche Finanzagentur informieren über grüne Bundeswertpapiere DEU: Bundesvorstandssitzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) USA: US-Republikaner nominieren Amtsinhaber Donald Trump offiziell als Präsidentschaftskandidat

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi