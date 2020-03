6:05 | 24.03.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 24. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. März: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) + 11.00 Online-Bilanz-Pk

07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert)

07:25 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

09:40 DEU: PSI Software, Jahreszahlen

11:00 DEU: Nord/LB, Bilanz-Pk (Webcast)

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Flughafen München, Jahreszahlen

DEU: Schaeffler, Capital Markets Day

DEU: VW-Dachgesellschaft Porsche SE, Geschäftsbericht

NLD: Altice, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:15 FRA: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (vorläufig)

09:30 DEU: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (vorläufig)

10:00 EUR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (vorläufig)

10:30 GBR: PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (vorläufig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:45 USA: Markit PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 03/20 (vorläufig)

15:00 USA: Neubauverkäufe 02/20

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 03/20 SONSTIGE TERMINE

——

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi