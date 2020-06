6:05 | 25.06.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Juni 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Zumtobel, Jahreszahlen

09:00 CHE: V-Zug Erstnotierung an SIX

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: zooplus, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Highlight Communications, Hauptversammlung (online)

11:00 CHE: Swiss Re Media Day

11:00 DEU: Pressegespräch DekaBank: “Die wohl unbeliebteste Börsenrally, seitdem es den Dax gibt” mit Chefvolkswirt Ulrich Kater und Joachim Schallmayer, Leiter Strategie und Kapitalmärkte bei der Deka

12:00 DEU: Lufthansa, ao Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: DEAG Deutsche Enterainment, Hauptversammlung (online)

20:30 USA: US-Bankenstresst / 1. Teil

22:15 USA: Nike, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: All Industry Activity Index 04/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/20

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 04/20

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q1/20

09:00 AUT: Industrieproduktion 04/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/20

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 4.6.20

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q1/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Digitaler Tag der Immobilienwirtschaft als Video-Format u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) DEU: Tarifverhandlungen für 850 000 Beschäftigte am Bau HINWEIS

HKG / CHN: Feiertag, Börse geschlossen

