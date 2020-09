17:35 | 24.09.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 25. September 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. September: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hella Hauptversammlung

14:30 DEU: Merck R&D Update Call TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Erzeugerpreise 08/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/20

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 09/20

10:00 ITA: Verbrauchvertrauen 09/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/20 SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss Agrarministerkonferenz

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi