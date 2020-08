6:05 | 26.08.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. August:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 LUX: Aroundtown, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Stada, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Preisen für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), Schnellschätzung für das 2. Quartal

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/20

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 3,5 Mrd EUR

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/20 (vorläufig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 5. Air Cargo Conference zu Innovationen der Luftfracht (digital) 10:00 DEU: Schlichtung im Bau-Tarifkonflikt beginnt 10:00 CHE: KPMG: Performance of Swiss Private Banks, Zürich 10:30 DEU: Bankhaus Metzler: Pressegespräch zu “Deutsche Autoindustrie – langstreckentauglich auch in Zeiten von Corona?”, Frankfurt EUR: Informelle Gespräche der EU-Verteidigungsminister

+ 12:00 h Begrüßung durch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

+ ca. 13:00 h Arbeitssitzung

+ ca. 15:30 h Arbeitssitzung

+ anschl. gemeinsame Pk Kramp-Karrenbauer und EU-Außenbeauftragter Josep Borrell

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi