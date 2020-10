6:05 | 26.10.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Oktober

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Oktober:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 KOR: Hyundai Motor, Q3-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q3-Zahlen (Call 14.00 h) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: BaFin – Versicherungskonferenz – “Rolle von Versicherern in der Kapitalmarktunion und der Gesellschaft – Solvency-II-Review und Krisenbewältigung”, Berlin

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: Alphabet, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 08/20 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/20

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/20

13:30 USA: CFNA-Index 09/20

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/20 SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Pk Mineralölwirtschaftsverband zur Studienvorstellung “E-Auto vs. synthetische Kraftstoffe – Was ist effizienter?” 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Erneuerbare Energie zur Transformation des Strommarkts. Maßnahmen für eine kurzfristige Anpassung zur Finanzierung und Flexibilisierung. 10:45 DEU: Pk nach Gespräch von Außenminister Heiko Maas mit dem Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Rafael Grossi 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) DEU: Ausschusssitzungen des Bundestags

10:00 Innenausschuss zum Passgesetz

12:00 Finanzausschusses zum Jahressteuergesetz 2020

12:00 Petitionsausschuss zu den Themen Zeitlich begrenzte Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aufgrund der Corona-Pandemie, Anhebung der Altersgrenze im Mammographie-Screening-Programm, Zugang von Kindern und Jugendlichen zur medizinischen Versorgung

13:30 Arbeit und Soziales zur Wiedereinführung des Nachholfaktors in der

14:00 Ausschusses für Wirtschaft und Energie zur Nationalen Wasserstoffstrategie

Recht und Verbraucherschutz zu Selbstbestimmte Lebensentwürfe stärken

15:3030 Innenausschuss zur Flüchtlingspolitik 14:00 DEU: Online-Klimapolitik-Briefing nach vier Monaten deutscher EU-Ratspräsidentschaft. Unter dem Motto “Green Recovery – Emerging stronger from the crisis” sprechen Außenminister Heiko Maas, Bundesumweltministerin Svenja Schulze (beide SPD) und der Vorstandsvorsitzende des Deutchen Klima-Konsortiums, Mojib Latif. 18:00 DEU: Livestream: Ifo-Präsident Clemens Fuest stellt Buch “Wie wir unsere Wirtschaft retten” vor und diskutiert mit ZEW-Präsident Achim Wambach CHN: Auftakt viertägiges Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, das über den neuen wirtschaftlichen Fünf-Jahr-Plan berät HINWEIS

AUT: Feiertag, Börse geschlossen

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi