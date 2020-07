17:35 | 24.07.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Juli 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (detailliert) (Analysten-Call 14.00 h)

07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen

07:45 SWE: Recipharm, Q2-Zahlen

08:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen

14:00 GBR: Linde, Hauptversammlung (online)

17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

FRA: Edenred, Q2-Zahlen

FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

USA: Hasbro, Q2-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/20 (endgültig)

10:00 EUR: Geldmenge M3 06/20

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/20

14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 06/20

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi