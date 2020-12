16:38 | 27.12.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. Dezember: ^

MONTAG, DEN 28. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Industrieproduktion 11/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) Q3/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/20 HINWEIS:

GBR / AUS: Börsen geschlossen, Feiertag

