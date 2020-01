17:35 | 27.01.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Januar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)

07:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen

07:30 DEU: Zooplus, Umsatz 2019

10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt

10:00 DEU: Pressegespräch LBBW-Chef Rainer Neske, Frankfurt

12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen, Stockholm

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

12:55 USA: United Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:15 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Xilinx, Q3-Zahlen

USA: Xerox, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q4/19

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/19

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (vorläufig)

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/20 SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pressefrühstück The Early Editors Club (TEEC) zum Wirtschaftsausblick 2020 u.a. mit Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, und Wirtschaftsressortleiter des Magazins Cicero, Bastian Brauns 09:00 DEU: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Brexit 09:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Zahlungsverzug öffentlicher Stellen in Italien. 10:00 DEU: Pk Heraeus zu “Edelmetallprognose für das Jahr 2020”, Frankfurt 10:30 DEU: Jahresauftakt-Pk des Elektroindustrieverbandes (ZVEI) zur Entwicklung 2019 und zur Prognose 2020 11:00 DEU: EZB-Bankenaufsicht Pk zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken (SREP), Frankfurt 11:00 DEU: Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zur “Konjunkturprognose 2020”, Berlin 11:00 DEU: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) – Jahres-Pk

Zur ÖPNV-Bilanz 2019, zu 365-Euro-Tickets und “kostenlosem” Nahverkehr, Berlin 12:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) “Lessons from the Finnish basic income trial”, Berlin 18:00 DEU: Neujahrsempfang ZIA Immobilienwirtschaft zu Rückblick 2019 und Ausblick 2020 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), Berlin 18:30 DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse mit Verleihung des ToyAwards, Nürnberg HINWEIS

CHN/HGK: Feiertage, Börsen geschlossen

