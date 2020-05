17:35 | 28.05.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Mai 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 29. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen (detailliert)

08:30 DEU: Brain Technology, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online)

10:00 FRA: Renault – Oline-Pk zu Sparplan

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online) DEU: SDax-Indexänderungen: Raus: Sixt-Leasing / Rein: MLP TERMINE KONJUNKTUR

00:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/20

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 04/20

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 04/20

01:50 JPN: Industrieproduktion 04/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/20

08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/20

08:00 DNK: BIP Q1/20 (vorläufig)

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 04/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 04/20

08:45 FRA: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 HUN: BIP Q1/20 (endgültig)

09:00 AUT: BIP Q1/20 (endgültig)

09:30 SWE: BIP Q1/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 04/20

10:00 PLD: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 ITA: BIP Q1/20 (endgültig)

10:00 PLD: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q1/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/20 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 05/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/20 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland, Liechtenstein

EUR: Moody’s Ratingergebnis Belgien, Schweiz SONSTIGE TERMINE

BEL: Videokonferenz der EU-Außenminister

Thema sind u.a. die Beziehungen der EU zu China und die jüngsten Entwicklungen im Afghanistan

+ 0930 Statement Außenminister Heiko Maas 12:00 DEU: Videokonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga CHE: Pharmakonferenz ASCO 2020 (online, bis 31.5.)

