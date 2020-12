17:35 | 29.12.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. Dezember:

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Börse Stuttgart, Online-Pressegespräch zum Jahresschluss TERMINE KONJUNKTUR

GBR: Britisches Parlament stimmt über Brexit-Deal ab ITA: Senat stimmt über Haushalt für 2021 ab 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 12/20

09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/20

09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/20 (vorläufig)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/20 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/20

16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) HINWEIS

DEU / AUT: Börse verkürzter Handel (bis 14.00 h)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi