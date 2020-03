6:05 | 30.03.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Leoni, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:05 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:15 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: RIB Software, Geschäftsbericht

09:15 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

09:30 DEU: ElringKlinger, Bilanz-Pk als Webcast

10:00 DEU: R+V Versicherung – Telefonkonferenz zum Geschäftsjahr 2019 und Ausblick für das laufende Jahr

16:00 DEU: Software AG, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Verbraucherpreise HVPI 03/20

11:00 EUR: Wirtschaftsstimmung 03/20

14:00 DEU: Inflationsrate 03/20 (erste Schätzung)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/20 SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sondergutachten der Wirtschaftsweisen zu Folgen der Coronavirus-Krise DEU: Telefonkonferenz der Gesellschafter der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH Themen sind u.a. die Corona-Folgen. Zur Debatte stehen Finanzhilfen für das Staatsunternehmen und einen vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel.

