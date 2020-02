6:05 | 04.02.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. Februar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Februar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen (endgültig) (Call 9.00 h)

08:00 DEU: Amadeus Fire, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Production Report 2019

13:00 FIN: Nokian Renkaat, Jahreszahlen

13:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUS: Cimic, Jahreszahlen

DEU: VDA / KBA / VdIK – Pkw-Neuzulassungen 01/20

DEU: Adva Optical, Investor Day, Hamburg

ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

USA: ConocoPhillips, Q4-Zahlen

USA: Snap Inc., Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/20

11:00 LUX: Statistikbehörde Eurostat zum europäischen Energieverbrauch 2018

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/19

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 01/20

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Handelsblatt Jahrestagung Stahl u.a. mit Heinz Jörg Fuhrmann (Vorsitzender des Vorstandes, Salzgitter AG), Premal Desai (Sprecher des Vorstands, Thyssenkrupp Steel Europe), Svenja Schulze (Bundesumweltministerin), Düsseldorf 10:00 DEU: Landgericht verhandelt Schadenersatzklage des Rechtsdienstleisters Financialright gegen VW, Braunschweig 10:30 DEU: Pk des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie zum Geschäftsjahr 2019, Frankfurt 11:00 DEU: Jahres-Pk des Sparkassenverbands Baden-Württemberg mit Geschäftsergebnissen, Stuttgart 11:00 DEU: Pk zur Fruchthandelsmesse Fruit Logistica, Berlin 15:00 DEU: Urteilsverkündung im Zivilprozess zwischen dem Bund der Versicherungskaufleute und Check24 um die “Jubiläumsdeals” des Unternehmens, München 18:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Bank mit Konzernchef Christian Sewing und Vize Karl von Rohr, Frankfurt DEU: Warnstreik und Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Ärzte der Unikliniken

