6:05 | 06.01.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Januar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES

+ 0000 Pk Elektroauto-Hersteller Byton

+ 1700 Pk LG

+ 1700 Pk ZF

+ 1800 Pk Bosch

+ 1900 Pk Continental

+ 1900 Pk Panasonic

+ 2000 Pk Qualcomm

+ 2100 Pk Valeo

+ 2200 Pk Toyota

+ 2300 Pk AMD TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KfZ-Absatz 12/19 TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: PMI Dienstleistungen 12/19

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 11/19

09:15 ESP: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:45 ITA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19

09:50 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

09:55 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/20

10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienstleistungen (endgültig)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/19

15:45 EUR: Wochen- und Monatsbericht zu EZB-Anleihekaufprogramm

15:45 USA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig)

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi