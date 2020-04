6:05 | 07.04.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. April 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 14. KW

10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Straumann, Hauptversammlung

CHE: Tecan, Hauptversammlung

DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

GBR: Asos, Halbjahreszahlen

DNK: Vestas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/20

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/20 (vorläufig)

07:00 SPA: Verbraucherpreise 03/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/20

08:00 DEU: Destatis: Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Februar 2020

08:45 FRA: Handelsbilanz 02/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/20

22:30 USA: API Ölbericht, Woche SONSTIGE TERMINE

BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen