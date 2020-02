6:05 | 07.02.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Februar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 7. Februar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen (10.30 h Call)

07:00 NOR: Aker Solutions, Jahreszahlen

07:00 JPN: Suzuki Motor, 9Monatszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: SMA Solar, Capital Markets Day in Kassel

BEL: Umicore, Jahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

JPN: Honda, Q3-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Jahreszahlen

SWE: Saab, Jahreszahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/19

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz, 12/19 und Jahr 2019

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/19

11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/20

EUR: Fitch Ratingergebnis Italien, Russland

EUR: Moody’s Ratingergebnis Malta, Tschechien SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Opel-Presseveranstaltung zur geplanten Batteriezellenproduktion in Kaiserslautern u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), und Opel CEO Michael Lohscheller, Kaiserslautern DEU: Verkündungstermin im größten Lkw-Kartell-Prozess, München° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi