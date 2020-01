17:35 | 06.01.2020

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Januar 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Januar: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Medientag auf der Technik-Messe CES

+ 0000 Pk Hyundai

+ 0100 Pk Intel

+ 0200 Pk Sony

+ 0530 Keynote Daimler TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Brunello Cucinelli, Q4 Umsatz

GBR: William Morrison, Q4 Trading Update TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt, 1. bis 3. Quartal 2019

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/18

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/19

16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 12/19

22:30 USA: Api-Rohöllagerdaten (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk zur Eröffnung der Messe Heimtextil (bis 10.01.) 10:30 DEU: Pk des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) zum wirtschaftspolitischen Ausblick 2020, Berlin 13:00 DEU: Eröffnungsfeier für die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Einrichtung ist für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern zuständig. HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi