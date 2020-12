6:05 | 24.12.2020

TAGESVORSCHAU: Termine vom 24. bis 25. Dezember 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 28. Dezember:

DONNERSTAG, DEN 24. DEZEMBER 2020 TERMIN KONJUNKTUR

12:00 TUR: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid HINWEIS “Heiligabend” Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, geschlossen Verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), Mailand (12.30 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Madrid (14.00 Uhr MEZ), Paris, Amsterdam, Luxemburg (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börse in Russland geöffnet ——————————————————————————–

FREITAG, DEN 25. DEZEMBER 2020 TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/20

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/20

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/20

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/20 HINWEIS 1. Feiertag “Weihnachten” Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

