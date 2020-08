8:47 | 28.08.2020

Tarifverdienste im zweiten Quartal nur wenig gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) – Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im zweiten Quartal nur geringe Steigerungen ihrer Gehälter einschließlich Sonderzahlungen erzielt. Die Entgelte stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete. Ein solch niedriger Wert war zuletzt im vierten Quartal 2017 beobachtet worden. Grund für die langsame Entwicklung der tariflichen Zahlungen war aber nicht die Corona-Krise, denn Kurzarbeit und andere Reduzierungen werden in der Statistik der tariflichen Gehaltsvereinbarungen nicht berücksichtigt. Laut Bundesamt handelt es sich vielmehr um einen statistischen Basiseffekt, weil im Vergleichsquartal 2019 sehr hohe Sonderzahlungen fällig wurden, die sich ein Jahr später nicht wiederholten./ceb/DP/eas