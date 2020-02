16:56 | 18.02.2020

Telekom geht gegen Unitymedia-Übernahme durch Vodafone vor

LUXEMBURG (dpa-AFX) – Die Deutsche Telekom will die Übernahme des Kölner Kabelnetzbetreibers Unitymedia durch Vodafone juristisch verhindern. Anfang Februar gingen drei Klagen gegen die Fusionsgenehmigung durch die EU-Kommission beim EU-Gericht ein, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Neben Telekom Deutschland klagten demnach die Unternehmen NetCologne und Tele Columbus auf Nichtigerklärung. Die EU-Kommission hatte im Juli 2019 unter Auflagen die geplante Vodafone-Übernahme des Kabelgeschäfts von Liberty Global – in Deutschland unter dem Namen Unitymedia tätig – in Deutschland, Tschechien, Ungarn und Rumänien genehmigt. Vodafone verfügt mit dieser Entscheidung künftig über ein bundesweites Kabelnetz./wim/DP/fba