23:18 | 23.12.2019

Tesla-Rivale Rivian besorgt 1,3 Milliarden Dollar bei Investoren

PLYMOUTH (dpa-AFX) – Der mit Tesla konkurrierende US-Elektroautobauer Rivian hat eine weitere milliardenschwere Finanzspritze erhalten. Das Unternehmen teilte am Montag (Ortszeit) mit, bei seiner vierten Finanzierungsrunde im laufenden Jahr 1,3 Milliarden Dollar (1,2 Mrd Euro) bei Investoren eingesammelt zu haben. Die Initiative sei von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price angeführt worden, zudem hätten sich Amazon , Ford und der Vermögensverwalter Blackrock beteiligt. Damit bauten einige bestehende Geldgeber ihr Engagement aus. Amazon hatte im Februar bereits 700 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert, Ford im April 500 Millionen Dollar. Rivian sitzt wie Ford im US-Bundesstaat Michigan und machte bislang vor allem mit der Entwicklung eines E-SUV und -Pick-ups auf sich aufmerksam. Ford will im Rahmen einer strategischen Partnerschaft auch Rivians begehrte “Skateboard”-Produktionsplattform für Elektroautos mitnutzen./hbr/DP/he