11:25 | 08.03.2021

Thüringer Fahrzeughersteller Binz übernimmt MAN-Werk in Plauen

PLAUEN/ILMENAU (dpa-AFX) – Der Thüringer Sonderfahrzeughersteller Binz übernimmt das Plauener MAN-Werk . Beide Unternehmen hätten sich über einen Verkauf der Betriebsstätte verständigt, teilte MAN am Montag mit. Zum Preis wollte das Unternehmen auf Nachfrage keine Angabe machen. Binz mit Sitz in Ilmenau übernehme nicht nur die Immobilien und Maschinen, sondern auch die noch 120 Beschäftigten, hieß es. Das Unternehmen fertigt Spezialfahrzeuge etwa für Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Betriebsübergang soll zum 1. April erfolgen. MAN hatte voriges Jahr mitgeteilt, den Standort Plauen schließen zu wollen. Thomas Knabel von der IG Metall Zwickau äußerte sich erleichtert zu der Übernahme. Damit gebe es für die Beschäftigten nun endlich einen Lichtblick, erklärte er in einer Mitteilung./hum/DP/stw