5:50 | 24.01.2020

Thüringer SPD stimmt über Regierungsvertrag von Rot-Rot-Grün ab

ERFURT (dpa-AFX) – Thüringens Sozialdemokraten entscheiden am Freitag (17.00 Uhr) auf einem Parteitag in Erfurt über das Programm für eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Der Koalitionsvertrag des Dreierbündnisses, der in den vergangenen Wochen verhandelt wurde, steht zur Abstimmung. Zu dem Parteitag wird auch der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans erwartet. Die SPD ist die erste der drei Parteien, die den weiteren Weg für das politische Wagnis einer Minderheitsregierung freimachen will. CDU und FDP lehnen eine Tolerierung ab und wollen mit Rot-Rot-Grün nur projektbezogen im Landtag zusammenarbeiten. Rot-Rot-Grün fehlen im Landtag vier Sitze für eine Mehrheit./ro/DP/he