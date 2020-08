12:03 | 14.08.2020

Tirol drosselt erneut Lkw-Verkehr – 19 Tage Blockabfertigung

INNSBRUCK (dpa-AFX) – Das österreichische Bundesland Tirol drosselt auch im ersten Halbjahr 2021 den Lkw-Verkehr auf der Inntalautobahn. An 19 Tagen würden Lastwagen an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kufstein wegen des drohenden besonders hohen Aufkommens nur blockweise abgefertigt, teilte die Landesregierung am Freitag mit. Dadurch kommt es regelmäßig vor der Grenze zu kilometerlangen Lkw-Staus. Die Blockabfertigung wird von bayerischer Seite immer wieder kritisiert. Die Dosierungen seien eine “absolute Notwendigkeit bis grenzüberschreitende und langfristige Lösungen den Transitverkehr durch Tirol reduzieren”, sagte die stellvertretende Landeschefin Ingrid Felipe (Grüne). Tirol hat im Kampf gegen zu viel Transitverkehr mit dieser Maßnahme im Herbst 2017 begonnen./mrd/DP/stw