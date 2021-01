20:56 | 06.01.2021

Trump an protestierende Anhänger: ‘Bleibt friedlich!’

WASHINGTON (dpa-AFX) – Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger in der US-Hauptstadt Washington aufgerufen, bei ihrem Protest friedlich zu bleiben. “Bleibt friedlich!”, schrieb er am Mittwoch auf Twitter und forderte die Demonstranten dazu auf, die Polizei und Sicherheitskräfte zu unterstützen, die “auf der Seite unseres Landes” seien./lkl/DP/he