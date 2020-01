21:38 | 03.01.2020

Trump nach Raketenangriff auf Soleimani: Wir wollen keinen Krieg

PALM BEACH/WASHINGTON (dpa-AFX) – Nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Raketenangriff im Irak hat US-Präsident Donald Trump betont, er wolle keinen Krieg mit Teheran. “Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu beenden”, sagte Trump am Freitag im US-Bundesstaat Florida. “Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen.” Die Vereinigten Staaten wollten Frieden, Partnerschaft und Freundschaft mit anderen Ländern. Die USA wollten auch keinen Regimewechsel im Iran erreichen. Die Vereinigten Staaten täten aber alles, um die eigenen Diplomaten, Soldaten und Bürger zu schützen. “Ich bin bereit und vorbereitet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen – und das bezieht sich insbesondere auf den Iran”, sagte Trump. Soleimani habe an “finsteren” Angriffsplänen gegen US-Ziele gearbeitet und sei deshalb ausgelöscht worden. Wäre er schon früher getötet worden, hätten viele Leben gerettet werden können, sagte der US-Präsident. Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Drohenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden./jac/lkl/DP/he