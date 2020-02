17:43 | 08.02.2020

Trump verteidigt Rauswurf von Impeachment-Zeuge Vindman

WASHINGTON (dpa-AFX) – US-Präsident Donald Trump hat mit beißender öffentlicher Kritik den Rauswurf eines Zeugens gerechtfertigt, der im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn ausgesagt hatte. Der Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, Oberstleutnant Alexander Vindman, habe von seinem Vorgesetzten eine “schreckliche Bewertung” bekommen, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Vindman habe “Probleme beim Urteilsvermögen, der Einhaltung der Befehlskette und dem Leaken von Informationen” gehabt, behauptete Trump weiter. “Mit anderen Worten: “RAUS””, schrieb Trump. Vindman war am Freitag entlassen worden – nur zwei Tage nachdem die republikanische Mehrheit im Senat Trump von den Anklagepunkten des Repräsentantenhauses freigesprochen hatte. Ausschüsse des von Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses hatten Vindman unter Strafandrohung zur Aussage in der Ukraine-Affäre vorgeladen. Die Vorsitzende der Parlamentskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, bezeichnete Vindmann als einen “amerikanischen Helden” und verurteilte seinen Rausschmiss als “beschämend”. Vindmans Anwalt David Pressman hatte am Freitag erklärt, der Oberstleutnant habe Anweisungen befolgt und müsse nur gehen, weil er die Wahrheit gesagt habe. Planmäßig wäre Vindman erst im Juli aus dem Nationalen Sicherheitsrat ausgeschieden, hieß es in US-Medienberichten. Er kehre nun ins Verteidigungsministerium zurück./jbz/DP/zb