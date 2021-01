17:01 | 08.01.2021

Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

WASHINGTON (dpa-AFX) Der amtierende US-Präsident Donald Trump will nicht an der feierlichen Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen. Das erklärte Trump am Freitag über Twitter./jbz/DP/nas