6:10 | 09.10.2020

Tschentscher: Wirkung von Beherbergungsverbot begrenzt

HAMBURG (dpa-AFX) – Laut dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist die Wirkung des Beherbergungsverbotes im Kampf gegen das Coronavirus begrenzt: “Wir machen das mit, aber damit versetzen wir der Pandemie keinen entscheidenden Schlag”, sagte er in einem Interview mit dem “Spiegel”. Er verwies auf Ostern, als Schleswig-Holstein ein Einreiseverbot für Touristen, Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer verhängte: “Da kurvten die Pinneberger, Neumünsteraner und Ostholsteiner trotzdem fröhlich um die Alster. Wie soll man das verhindern? Wohl kaum mit einem Beherbergungsverbot, da bräuchten Sie schon Grenzkontrollen.” Ein Aussperren von Pendlern in Hamburg käme einem Lockdown gleich, “den wir gerade verhindern wollen”. Weiter verteidigte er die Stadt Berlin vor Kritik: “Wer einen Vorschlag hat, wie man es besser macht als Berlin, soll ihn nennen.” Das Bashing einzelner Städte oder Länder helfe nicht weiter. “Es gab Zeiten, da hatte München die höchsten Infektionsraten. Und da hat auch niemand gesagt, dass das an der Natur der Münchner liegt.”/chh/DP/zb