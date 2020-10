8:36 | 07.10.2020

Tui baut Konzernführung um – Ebel übernimmt Finanzressort

HANNOVER (dpa-AFX) – Der vom Staat gestützte Reisekonzern Tui baut mitten in der Corona-Krise sein Führungsteam um. Vorstandsmitglied Sebastian Ebel übernimmt zum Jahreswechsel das Finanzressort von Birgit Conix, die das Unternehmen nach gut zwei Jahren auf dem Posten auf eigenen Wunsch verlässt, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte. Ebels bisherige Aufgaben, zu denen die konzerneigenen Hotels, Kreuzfahrten und Ausflugsprogramme in Urlaubsregionen zählen, verantwortet künftig der bisherige Strategie-Chef Peter Krüger. Er ist dann zusätzlich auch für die Fluggesellschaften der Tui zuständig. Außerdem verteilt Tui die Aufgaben im erweiterten Führungsteam – dem Group Executive Committee – neu. Aufsichtsratschef Dieter Zetsche zeigte sich überzeugt, dass der Konzern unter der Führung von Vorstandschef Fritz Joussen und dem neu organisierten Leitungsteam bestens positioniert ist, die Folgen der Pandemie zu meistern und wieder erfolgreich zu sein. Zetsche und Joussen dankten Conix für ihren Beitrag zur Entwicklung des Konzerns: “Vom Flugverbot für die Boeing 737 Max bis zur Pandemie waren es keine leichten Jahre”, sagte der Aufsichtsratschef./stw/mis