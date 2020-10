10:12 | 04.10.2020

TV-Quoten: Fast 7,5 Millionen schalten ‘Ein Starkes Team’ ein

BERLIN (dpa-AFX) – Der ZDF-Krimi “Ein starkes Team” hat am Samstagabend mit Abstand die beste Einschaltquote der Primetime erzielt. 7,47 Millionen (25,4 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr, wie die Ermittler Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens) das Leben eines intriganten Friseurs schützen mussten. Das Erste hatte die Familienshow “Frag doch mal die Maus” im Programm, das wollten 3,94 Millionen (14,7 Prozent) sehen. Das Finale der RTL-Show “Big Performance – Wer ist der Star im Star?” kam auf 2,28 Millionen (8,1 Prozent). Der Sat.1-Animationsfilm “Vaiana” lockte 1,63 Millionen (5,7 Prozent) vor den Bildschirm. Das US-Drama “Barry Seal – Only in America” auf ProSieben verfolgten 1,50 Millionen (5,3 Prozent). Kabel eins strahlte die Actionkomödie “Die rechte und die linke Hand des Teufels” aus und erreichte 1,45 Millionen (5,1 Prozent). Die US-Komödie “Kindsköpfe 2” auf Vox guckten 820 000 (2,9 Prozent) Leute. Den Science-Fiction-Film “Zurück in die Zukunft” auf ZDFneo schauten sich 720 000 Zuschauer (2,5 Prozent) an und die Dokusoap “Dickes Deutschland – Unser Leben mit Übergewicht” auf RTLzwei sahen 570 000 (2,0 Prozent) Menschen./bok/DP/zb